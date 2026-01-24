Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот у нового посла Саудовской Аравии

Саад Нассер Абдулла Абу Хаймед сменил Юсуфа аль-Утайби, в 2021—2025 годах возглавлявшего Посольство Саудовской Аравии в Ташкенте.
«Сегодня мы приняли копии верительных грамот от Е. П. Саада Нассера Абдуллы Абу Хаймеда, вновь назначенного посла Королевства Саудовская Аравия в Республике Узбекистан. Отношения между нашими странами демонстрируют весьма динамичное развитие во многих сферах», — отметил Саидов.
В ходе встречи стороны обсудили текущие приоритеты и перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и культурные обмены.
В завершении встречи министр иностранных дел Узбекистана пожелал новому послу Саудовской Аравии успешной работы в Узбекистане.