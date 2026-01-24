ТАСС: в Абу-Даби переговорщики обсуждают несколько документов по миру на Украине

«Их несколько», — сказал собеседник агентства на вопрос о том, изучаются ли какие-то документы за переговорным столом в Абу-Даби.
«И территории, и гарантии, и иные аспекты [обсуждаются]», — уточнил источник.
АБУ-ДАБИ, 24 января. /ТАСС/. Переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Их несколько», — сказал собеседник агентства на вопрос о том, изучаются ли какие-то документы за переговорным столом в Абу-Даби.
«И территории, и гарантии, и иные аспекты [обсуждаются]», — уточнил источник.