ТАСС: в Абу-Даби переговорщики обсуждают несколько документов по миру на Украине

АБУ-ДАБИ, 24 января. /ТАСС/. Переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине. Об этом сообщил источник ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Их несколько», — сказал собеседник агентства на вопрос о том, изучаются ли какие-то документы за переговорным столом в Абу-Даби.

«И территории, и гарантии, и иные аспекты [обсуждаются]», — уточнил источник.