В Астане проходит первое заседание комиссии по Конституционной реформе

20 января Токаев подписал указ о создании комиссии, которая проанализирует все предложения касательно изменений в Конституцию, обобщит их и подготовит окончательный проект.
Возглавила комиссию председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова. Заместители — госсоветник Ерлан Карин и вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева.
Как сообщила Эльвира Азимова на заседании, от казахстанцев поступило свыше 2 тысяч обращений касательно предстоящей реформы.
«Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия — обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы», — заявил Азимова.
Ерлан Карин поддержал ее мнение и подчеркнул, что создание Конституционной комиссии — это историческое событие. Казахстан стоит на пороге масштабных изменений и глубинного перелома, а народ вступает в новый этап своей национальной истории, подчеркнул он.
«В такой решающий момент на нас возложена особо важная миссия. Это большая ответственность. Сегодня в этом зале собрались профессионалы из разных сфер, опытные и авторитетные граждане. Наша цель и задачи — общие. Уверен, мы с честью справимся с этой особой миссией», — сказал Ерлан Карин.
Свои предложения по Конституционной реформе внесли семь партий и 16 общественных объединений, рассказал он. Через порталы е-Otinish и eGov поступило свыше 600 обращений от казахстанцев.
Рабочая группа в течение полугода провела шесть заседаний, на которых обсуждались состав будущего Парламента, срок полномочий, количество депутатов, квоты, порядок выборов, взаимодействие с другими институтами власти, основные направления законодательного процесса и полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности государственных органов.
В нескольких заседаниях Токаев лично принимал участие и поручал всесторонне изучать все предложения от граждан, экспертов и общественных организаций.
«Окончательное решение по конституционной реформе, по словам президента, примут граждане страны на общенациональном референдуме», — подчеркнул Ерлан Карин.