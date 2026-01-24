Ластаев: Права человека должны быть приоритетом Конституции

«Это то, что защищает нас каждый день, наше рождение, саму жизнь, возможность учиться, работать, выражать свое мнение, самореализовываться. Как уполномоченный по правам человека, я убежден, что идеи человекоцентричности и приоритета прав граждан должны красной нитью проходить через весь текст Конституции. Неважно, касается это вопросов нормотворчества, личных прав или судопроизводства. И первое, с чего я бы хотел начать, это право человека на жизнь. Это основа основ всех прав и свобод. Это право является первичным и без него другие свободы просто не существовали бы. Гарантия права на жизнь государством заключается в том, что никто не может произвольно ее лишиться». Артур Ластаев.