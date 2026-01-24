«На самом жестком контроле». Госсекретарь Совбеза заявил, что Лукашенко на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси

Александр Вольфович заявил, что глава государства каждый день на личном контроле держит порядок проведения указанной проверки, заслушивает госсекретаря про особенности, а также о том, как личный состав справляется с полученными задачами. Вместе с тем Александр Лукашенко дает соответствующие указания. По данной причине, поясняет госсекретарь, министр обороны не может никак повлиять на ход проверки.