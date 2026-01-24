«На самом жестком контроле». Госсекретарь Совбеза заявил, что Лукашенко на личном контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на жестком контроле держит ход проверки в Вооруженных Силах Беларуси. Подробности озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.
В пятницу, 23 января, механизированное соединение приведено в боевую готовность по поручению главы Беларуси. Также «Пул Первого» раскрыл детали приведения в боевую готовность одного из подразделений Беларуси.
Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил проходит по-особенному. Он отметил, что была выработана новая система, уточнив: президентом Беларуси было принято решение напрямую, минуя министра обороны и само министерство, вручить распоряжение через Государственного секретаря Совета безопасности, командиру механизированной бригады на приведение воинской части в боевую готовность (подробнее мы писали здесь).
Александр Вольфович заявил, что глава государства каждый день на личном контроле держит порядок проведения указанной проверки, заслушивает госсекретаря про особенности, а также о том, как личный состав справляется с полученными задачами. Вместе с тем Александр Лукашенко дает соответствующие указания. По данной причине, поясняет госсекретарь, министр обороны не может никак повлиять на ход проверки.
— Президент на самом жестком контроле держит ход проверки, потому что военно-политическая обстановка и все, что складывается сегодня в мире, действительно предъявляет особое требование к боевой готовности соединений и воинских частей, к их постоянной готовности и способности выполнить соответствующие задачи по защите Республики Беларусь, — подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности.
По его словам, на проведение проверки накладывают отпечаток мороз, зимние условия, однако на личный состав все указанное действует бодряще, и 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада успешно выполняет поставленную задачу.
Вольфович уточнил, что впереди проведение контрольных занятий по физической, а также огневой подготовке.
