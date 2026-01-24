Ричмонд
В Белом доме рассказали, как Европа медленно убивает себя

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европа медленно убивает себя неверным подходом к ряду аспектов политики, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где тот, среди прочего, критиковал Европу.

Источник: AP 2024

«Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной “зеленой” энергии и зарубежных стран… Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы», — заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.

Миллер добавил, что Европа годами полагалась на субсидирование собственной обороны со стороны США вместо того, чтобы развивать вооруженные силы самостоятельно, однако Трамп смог убедить европейских партнеров по НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

Касательно статуса Гренландии, Миллер добавил, что теперь США в рамках сделки получат все, что хотят и в чем нуждаются, бесплатно.

В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией — страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО — из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается «вечная» сделка по острову. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.

