В Белом доме рассказали, как Европа медленно убивает себя

В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией — страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО — из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается «вечная» сделка по острову. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.