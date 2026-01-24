МИД России оценил мирные инициативы от Беларуси по украинскому конфликту

МИД РФ оценил мирные инициативы от Беларуси по украинскому конфликту. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Подробности пишет РИА Новости.
Алексей Полищук отметил, что последние контакты, которые были по линии военных, состоялись в Абу-Даби. Он подчеркнул, что российская сторона признательна всем тем, кто предоставляет площадку, а также посредничество по различным аспектам урегулирования — от военных и политических до гуманитарных вопросов. По его словам, в этом числе Беларусь, Катар, Ватикан, Турция, ОАЭ и другие страны.
Кроме того, директор заметил, что Россия ценит мирные инициативы со стороны Бразилии, Китая, арабских и африканских стран, усилия руководства США.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о конце украинского конфликта: «Как никогда есть возможность».
