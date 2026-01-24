МИД России оценил мирные инициативы от Беларуси по украинскому конфликту

Алексей Полищук отметил, что последние контакты, которые были по линии военных, состоялись в Абу-Даби. Он подчеркнул, что российская сторона признательна всем тем, кто предоставляет площадку, а также посредничество по различным аспектам урегулирования — от военных и политических до гуманитарных вопросов. По его словам, в этом числе Беларусь, Катар, Ватикан, Турция, ОАЭ и другие страны.