Орбан заявил об угрозах Венгрии со стороны Украины

В тот же день Орбан сообщил, что Украина хочет повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, потому что понимает, что нынешнее правительство не допустит ее вступления в Евросоюз (ЕС). Орбан добавил, что смена венгерского правительства лежит в фундаментальных интересах украинцев и Будапешт будет с этим бороться.