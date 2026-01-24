Орбан заявил об угрозах Венгрии со стороны Украины

«Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансовые средства и как можно скорее пробиться в Европейский союз», — написал Орбан на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Политик подчеркнул, что Венгрия должна дать однозначный сигнал о недопустимости подобного поведения и продемонстрировать, что венгерский народ невозможно запугать или подвергнуть давлению извне.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский вмешивается в предвыборную кампанию в Венгрии для того, чтобы к власти в Будапеште пришли оппозиционные силы, которые одобрят отправку венгерских денег коррумпированному правительству Украины. Министр выразил убеждение, что Зеленский преследует конкретную цель — получить доступ к венгерским деньгам для закупки вооружений для Украины.
В тот же день Орбан сообщил, что Украина хочет повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, потому что понимает, что нынешнее правительство не допустит ее вступления в Евросоюз (ЕС). Орбан добавил, что смена венгерского правительства лежит в фундаментальных интересах украинцев и Будапешт будет с этим бороться.