Источник: Комсомольская правда

Совбез заявил, что техника была приведена в боевую готовность в Беларуси. Подробности рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Вольфович обратил внимание, что президент Беларуси Александр Лукашенко на личном контроле держит ход масштабной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси (подробнее мы писали здесь).

По словам госсекретаря Совбеза, сроки были выдержаны, личный состав произвел загрузку материальных средств в установленные сроки.

— Техника выведена, приведена в боевую готовность, — подчеркнул Вольфович.

Он пояснил, что проходит проверка состояния вооружения, а также военной техники на готовность к выполнению задач.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси.

Тем временем «Пул Первого» раскрыл детали приведения в боевую готовность одного из подразделений Беларуси.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко стал лично приводить в боеготовность военные части Беларуси: «Минуя Министерство обороны и Генеральный штаб».

