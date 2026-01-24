Ричмонд
За то, чтобы на порог пустили, Молдова заплатит из госбюджета больше 56 миллионов: Это только взносы за год в различные международные организации

Общая сумма выросла на 4,4% по сравнению с 2025 годом — из-за роста сборов и курса валют.

Источник: Комсомольская правда

Молдова заплатит 56,4 млн леев взносов 56 международным организациям. Общая сумма выросла на 4,4% по сравнению с 2025 годом — из-за роста сборов и курса валют.

Самые крупные выплаты:

Совет Европы — 10,68 млн леев;

ООН — 5,41 млн леев;

ПРООН — 4,93 млн леев;

Дунайская комиссия — 3,56 млн леев;

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) — 2,22 млн леев;

Международная организация франкоязычных стран — 2,04 млн леев.

