За то, чтобы на порог пустили, Молдова заплатит из госбюджета больше 56 миллионов: Это только взносы за год в различные международные организации

Молдова заплатит 56,4 млн леев взносов 56 международным организациям. Общая сумма выросла на 4,4% по сравнению с 2025 годом — из-за роста сборов и курса валют.
Самые крупные выплаты:
Совет Европы — 10,68 млн леев;
ООН — 5,41 млн леев;
ПРООН — 4,93 млн леев;
Дунайская комиссия — 3,56 млн леев;
Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) — 2,22 млн леев;
Международная организация франкоязычных стран — 2,04 млн леев.
