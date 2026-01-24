«Видим, что в настоящее время Киев совместно с европейскими столицами пытаются подменить ключевые вопросы, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления», — приводит его слова «РИА Новости».
При этом Полищук обозначил неприемлемость посреднических предложений стран Запада, которые поддерживают киевский режим и провоцируют продолжение конфликта на украинской территории. По словам дипломата, жителям Европы и Украины следует «перестать ставить телегу впереди лошади», чтобы не препятствовать мирному решению кризиса.