В МИД РФ отметили попытки Киева и ЕC подменить ключевые вопросы урегулирования

При этом Полищук обозначил неприемлемость посреднических предложений стран Запада, которые поддерживают киевский режим и провоцируют продолжение конфликта на украинской территории. По словам дипломата, жителям Европы и Украины следует «перестать ставить телегу впереди лошади», чтобы не препятствовать мирному решению кризиса.