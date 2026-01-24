Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ отметили попытки Киева и ЕC подменить ключевые вопросы урегулирования

Украина и страны Европы принимают попытки подменить ключевые вопросы урегулирования украинского конфликта. Об этом 24 января сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: РИА "Новости"

«Видим, что в настоящее время Киев совместно с европейскими столицами пытаются подменить ключевые вопросы, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Полищук обозначил неприемлемость посреднических предложений стран Запада, которые поддерживают киевский режим и провоцируют продолжение конфликта на украинской территории. По словам дипломата, жителям Европы и Украины следует «перестать ставить телегу впереди лошади», чтобы не препятствовать мирному решению кризиса.