Переговоры России и Украины в Абу-Даби завершились

АБУ-ДАБИ, 24 янв — РИА Новости. В Абу-Даби завершились переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева по вопросам безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Российская рабочая группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорем Костюковым вернулась в отель.

Как сообщал Reuters, встреча началась после полудня в закрытом режиме.

Первый раунд переговоров прошел в пятницу. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной. По словам Владимира Зеленского, обсуждались параметры завершения конфликта. Как пишет Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники делились на группы, затрагивая отдельные темы.

В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.

Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.

