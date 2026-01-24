Переговоры России и Украины в Абу-Даби завершились

Российская рабочая группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорем Костюковым вернулась в отель.
Как сообщал Reuters, встреча началась после полудня в закрытом режиме.
Первый раунд переговоров прошел в пятницу. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной. По словам Владимира Зеленского, обсуждались параметры завершения конфликта. Как пишет Associated Press, переговоры проходили в разных форматах, участники делились на группы, затрагивая отдельные темы.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе с Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит.
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.