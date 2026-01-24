Ричмонд
В Европе допустили новые угрозы Трампа в адрес Гренландии

Европейские политики допускают, что президент США Дональд Трамп снова начнет озвучивать угрозы в адрес Гренландии. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

«В европейских столицах мало уверенности в том, что трансатлантические отношения вернутся к норме или что Трамп в конечном итоге не возобновит свои угрозы в отношении Гренландии», — говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что жители Гренландии не видят попыток Трампа оправдать планы Вашингтона с точки зрения воли или благополучия населения острова.

После Второй мировой войны Гренландию лишили колониального статуса, а с 1953 года остров провозгласили частью Датского королевства. В 1979-м Гренландия получила широкую автономию во внутренних делах.

Ранее газета NYT со ссылкой на экспертов и бывших чиновников США писала, что Россия и Китай не представляют угрозы интересам Вашингтона в Гренландии и прибрежных водах.

