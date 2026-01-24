Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михай Попшой не смог объяснить, почему Санду не пригласили в Совет мира: Что ещё нужно знать об отношениях Молдовы и США

Политик заявил: «Мы не можем быть везде и не ожидаем, что нас пригласят везде».

Источник: Комсомольская правда

Глава молдавского МИД Михай Попшой в эфире молдавского ТВ признал, что не знает, почему Молдову и конкретно, Санду не пригласили в Совет мира.

Майя Санду заявила, что не получила приглашение присоединиться к Совету по миру, инициативе Трампа, целью которой декларируется содействие разрешению глобальных конфликтов.

Почему? Особенно учитывая, что у нас здесь всё ещё есть нерешённый конфликт. Почему нас не пригласили? — спросил ведущий.

"К сожалению, мне не объяснили, почему нас не пригласили, и я не знаю, дали ли американцы кому-то объяснения, почему они не были приглашены, — сказал Попопшой.

Было определённое количество стран, которым было направлено это приглашение, и относительно небольшое число из приглашённых его приняли на данный момент, вероятно, число вырастет позже, но, как говорится, мы не можем быть везде и не ожидаем, что нас пригласят везде.

Тем не менее, мы продолжаем укреплять двустороннее партнёрство с американскими партнёрами, независимо от этих обстоятельств".

Также глава МИД Михай Попшой прокомментировал отношения Молдовы с Соединёнными Штатами на фоне чуть ли не тотального игнора со стороны Америки, отметив их позитивный характер.

«Что касается наших отношений с Соединёнными Штатами, то они хорошие, конструктивные и основаны на взаимном доверии», — заявил Попшой.

Звучит не убедительно, если вспомнить, что:

— посла США нет в Молдове еще с июня 2024 года.

— прекратилось финансирование по американским программам, в том числе и USAID.

— введены пошлины на молдавские товары в 25%

— высокопоставленные представители США не встречались с представителями Молдовы во время визита того же Попшоя.

— иммиграционные визы для молдаван приостановлены.

— Молдову не пригласили для участия в Совете мира.

А так, отношения вполне себе ничего, но скорее (де-)конструктивные.

Справка КП.

Совет мира — это международная организация, созданная президентом США Дональдом Трампом, которая формально призвана содействовать поддержанию мира. Создание совета было предложено в сентябре 2025 года, а его учреждение состоялось в январе 2026 года.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше