Глава молдавского МИД Михай Попшой в эфире молдавского ТВ признал, что не знает, почему Молдову и конкретно, Санду не пригласили в Совет мира.
Майя Санду заявила, что не получила приглашение присоединиться к Совету по миру, инициативе Трампа, целью которой декларируется содействие разрешению глобальных конфликтов.
Почему? Особенно учитывая, что у нас здесь всё ещё есть нерешённый конфликт. Почему нас не пригласили? — спросил ведущий.
"К сожалению, мне не объяснили, почему нас не пригласили, и я не знаю, дали ли американцы кому-то объяснения, почему они не были приглашены, — сказал Попопшой.
Было определённое количество стран, которым было направлено это приглашение, и относительно небольшое число из приглашённых его приняли на данный момент, вероятно, число вырастет позже, но, как говорится, мы не можем быть везде и не ожидаем, что нас пригласят везде.
Тем не менее, мы продолжаем укреплять двустороннее партнёрство с американскими партнёрами, независимо от этих обстоятельств".
Также глава МИД Михай Попшой прокомментировал отношения Молдовы с Соединёнными Штатами на фоне чуть ли не тотального игнора со стороны Америки, отметив их позитивный характер.
«Что касается наших отношений с Соединёнными Штатами, то они хорошие, конструктивные и основаны на взаимном доверии», — заявил Попшой.
Звучит не убедительно, если вспомнить, что:
— посла США нет в Молдове еще с июня 2024 года.
— прекратилось финансирование по американским программам, в том числе и USAID.
— введены пошлины на молдавские товары в 25%
— высокопоставленные представители США не встречались с представителями Молдовы во время визита того же Попшоя.
— иммиграционные визы для молдаван приостановлены.
— Молдову не пригласили для участия в Совете мира.
А так, отношения вполне себе ничего, но скорее (де-)конструктивные.
Справка КП.
Совет мира — это международная организация, созданная президентом США Дональдом Трампом, которая формально призвана содействовать поддержанию мира. Создание совета было предложено в сентябре 2025 года, а его учреждение состоялось в январе 2026 года.
