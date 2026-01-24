Ричмонд
Россия, США — на очереди Китай: Как Молдова рвёт связи со стратегическими партнерами

Молдова фактически провалила еще один стратегический вектор.

Источник: Комсомольская правда

Как Молдова сама закрывает себе двери в Пекин.

«Китай в XXI веке — один из ключевых геополитических субъектов, влияющий на экономику, технологии, логистику, производство и глобальные правила игры».

Политтехнолог и социолог Ян Лисневский считает, что Молдова фактически провалила еще один стратегический вектор. После разрыва с Россией и охлаждения отношений с США теперь под вопросом оказалось и китайское направление.

Ключевой сигнал для Пекина — фигура посла. Сильный дипломат означает стратегию и долгую игру. Слабое кадровое назначение — знак, что приоритета нет.

По мнению эксперта, в том числе и так Молдова теряет связь с Китаем, подменяя внешнюю политику ее имитацией.

«Теперь осталось дождаться, когда ЕС перестанет подыгрывать молдавской имитации евроинтеграции — и начнёт требовать результаты», — резюмирует Ян Лисневский.

Справка «КП».

Послом Молдовы в Китае назначили Петру Фрунзе. Юрист и политик с более чем 15-летним опытом. Был депутатом парламента от партии PAS, мэром села Пухой Яловенского района и вице-председателем Конгресса местных властей.

Читайте также:

За публикацию фотографий представителей власти с кривой ухмылкой или ковыряющимся в носу будут жестко наказывать: Раньше молдавских политиков как только не снимали для СМИ — никаких санкций.

Быть под прицелом фото и видеокамер — удел всех политиков мира, но только ПАС-овцы пеняют на зеркало (далее…).

Власти Молдовы лгут, что люди мерзнут в квартирах из-за советской архитектуры: Почему раньше строили лучше, а в старых домах теплее, чем в новостройках — специалист объяснил на пальцах.

В МССР ставку делали на индустриальные методы, надежность конструкции и встроенные решения, а не на дорогие навесные фасадные системы (далее…).

«Майю Санду просто неправильно поняли, а ее слова вырвали из контекста»: Челядь начала «отмазывать» президента Молдовы после ее слов о готовности проголосовать за унирю.

Заявление Майи Санду о готовности проголосовать за унирю «вырвали из контекста», попытался объяснить в Давосе премьер Александру Мунтяну (далее…).

