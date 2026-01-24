Как Молдова сама закрывает себе двери в Пекин.
«Китай в XXI веке — один из ключевых геополитических субъектов, влияющий на экономику, технологии, логистику, производство и глобальные правила игры».
Политтехнолог и социолог Ян Лисневский считает, что Молдова фактически провалила еще один стратегический вектор. После разрыва с Россией и охлаждения отношений с США теперь под вопросом оказалось и китайское направление.
Ключевой сигнал для Пекина — фигура посла. Сильный дипломат означает стратегию и долгую игру. Слабое кадровое назначение — знак, что приоритета нет.
По мнению эксперта, в том числе и так Молдова теряет связь с Китаем, подменяя внешнюю политику ее имитацией.
«Теперь осталось дождаться, когда ЕС перестанет подыгрывать молдавской имитации евроинтеграции — и начнёт требовать результаты», — резюмирует Ян Лисневский.
Справка «КП».
Послом Молдовы в Китае назначили Петру Фрунзе. Юрист и политик с более чем 15-летним опытом. Был депутатом парламента от партии PAS, мэром села Пухой Яловенского района и вице-председателем Конгресса местных властей.
