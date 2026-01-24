«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Были обсуждены перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении.
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
