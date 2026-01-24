Ричмонд
Путин провел разговор с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсудил перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Были обсуждены перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении.