Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выгрузили венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеров

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что США изъяли венесуэльскую нефть, находившуюся на борту семи захваченных ранее танкеров.

Источник: Reuters

Президент США отказался говорить, где находятся эти суда, отмечает издание.

«Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть», — сказал Трамп. Он добавил, что «нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше