США выгрузили венесуэльскую нефть со всех захваченных танкеров

Президент США отказался говорить, где находятся эти суда, отмечает издание.
«Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть», — сказал Трамп. Он добавил, что «нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне».
