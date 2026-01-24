Ричмонд
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Дискомбобулятор. Мне нельзя об этом говорить. Им (венесуэльским войскам. — Прим. ред.) так и не удалось запустить свои ракеты», — рассказал он интервью New York Post.

Глава Белого дома утверждает, что это вооружение лишило их возможности ударить по вертолетам и самолетам ВС США.

Трамп при этом не объяснил, из каких именно слов складывается название «Дискомбобулятор», но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом оружии, если бы мог.

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в «заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США». Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

