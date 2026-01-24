Мирошник: Киев на словах стремится к миру, но в день переговоров атакует медиков

«Немаловажно, что это кровавое преступление совершено в то же самое время, когда в Абу-Даби велись переговоры о мирном урегулировании конфликта. На словах киевский режим стремится к миру, на деле — направляет свои дроны на гражданский санитарный автомобиль, чтобы лишить тяжелобольных людей последней надежды, а медиков — жизни», — отметил дипломат.
Как напомнил Мирошник, в соответствии с нормами международного гуманитарного права медики и медицинский персонал «в любое время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом нападения» — игнорирование данных норм является военным преступлением, которое «поставлено на системную основу политическим руководством Киева». «Ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на [Владимире] Зеленском и его клике, и этот факт не могут игнорировать участники международных процессов, для которых нормы международного гуманитарного права не пустой звук», — добавил он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на въезде в Голую Пристань ВСУ атаковали медицинский автомобиль Алешковской больницы. В машине находилась бригада из трех человек, которая пыталась «прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за техникой». Все члены бригады погибли.
О переговорах
23 января в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января встреча продолжилась. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Источник ТАСС сообщал, что буферные зоны и различные механизмы контроля фигурируют среди тем встречи, а вопрос территорий остается самым сложным.