Мирошник: Киев на словах стремится к миру, но в день переговоров атакует медиков

Как напомнил Мирошник, в соответствии с нормами международного гуманитарного права медики и медицинский персонал «в любое время пользуются уважением и защитой и не могут быть объектом нападения» — игнорирование данных норм является военным преступлением, которое «поставлено на системную основу политическим руководством Киева». «Ответственность за этот бесчеловечный акт будет лежать на [Владимире] Зеленском и его клике, и этот факт не могут игнорировать участники международных процессов, для которых нормы международного гуманитарного права не пустой звук», — добавил он.