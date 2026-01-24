NYT: чиновники в США признают отсутствие угроз Гренландии со стороны России

«Позвольте мне внести ясность: как заместитель председателя комитета по разведке Сената, я внимательно слежу за фактами, и в настоящее время нет никакой военной угрозы со стороны России или Китая для Гренландии», — сообщил газете сенатор Марк Уорнер. Он подчеркнул, что регулярно получает данные от сотрудников американской разведки. По словам господина Уорнера, «единственная непосредственная угроза» сейчас исходит от США.