Axios: переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби прошли конструктивно и позитивно

В ОАЭ завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд продолжался более трех часов. По словам Владимира Зеленского, американская сторона поднимала вопросы о возможных форматах утверждения параметров прекращения конфликта и необходимых для этого условиях безопасности. Издание Sky News выяснило, что переговоры были сосредоточены на нерешенных элементах соглашения, предложенного Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».