Захарова: Киев совершил преступление атакой на скорую помощь в день переговоров

По мнению официального представителя МИД России, киевский режим сделал шаг к эскалации и показал безответственное отношение к усилиям по урегулированию. Россия осуждает целенаправленное нападение ВСУ на машину скорой, организаторы и исполнители преступления должны понести суровое наказание, отметила Захарова.
РФ требует от международных структур беспристрастно оценить атаку ВСУ, потакание подобным деяниям недопустимо, заявила дипломат.
