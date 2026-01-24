НАТО укрепит границу с Россией и Белоруссией роботами

«Основная идея заключается в создании сложной, многоуровневой системы обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией», — сказал Ловин в интервью газете Welt am Sonntag. По его словам, разработка такой системы началась в начале 2025 года, учитывался опыт Украины в конфликте с Россией. «Некоторые системы уже развернуты и находятся в рабочем состоянии, в то время как другие близки к завершению», — добавил Томас Ловин.