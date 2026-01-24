Ричмонд
Литовцы протестуют недалеко от границ Беларуси из-за военного полигона

Жители Литвы протестуют против строительства военного полигона рядом с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Около тысячи человек собрались в Литве на акцию протеста против строительства военного полигона в Капчяместисе, что рядом с белорусской границей, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.

Участники протеста не хотят покидать свои дома и земли и леса. Чтобы привлечь внимание, они выстроились на дороге в живую цепь на полтора километра.

Протестующие хотят мира и против выселения. Кроме того, они недовольны низкой компенсацией от правительства.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси.

Тем временем «Пул Первого» раскрыл детали приведения в боевую готовность одного из подразделений Беларуси.

Еще МИД России оценил мирные инициативы от Беларуси по украинскому конфликту.