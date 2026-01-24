Литовцы протестуют недалеко от границ Беларуси из-за военного полигона

Около тысячи человек собрались в Литве на акцию протеста против строительства военного полигона в Капчяместисе, что рядом с белорусской границей, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
Участники протеста не хотят покидать свои дома и земли и леса. Чтобы привлечь внимание, они выстроились на дороге в живую цепь на полтора километра.
Протестующие хотят мира и против выселения. Кроме того, они недовольны низкой компенсацией от правительства.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси.
Тем временем «Пул Первого» раскрыл детали приведения в боевую готовность одного из подразделений Беларуси.
Еще МИД России оценил мирные инициативы от Беларуси по украинскому конфликту.