В США раскрыли подробности о «дискомбобуляторе», задействованном в Венесуэле

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — рассказал очевидец.
Как утверждает издание, воздействие так называемого «дискомбобулятора» сопровождалось кровотечением из носа, рвотой и резкой слабостью. Очевидец заявил, что упал и не смог подняться после применения оружия.
Ранее сообщалось, что американские военнослужащие использовали при захвате Мадуро секретное дезориентирующее оружие. Как отметил президент США Дональд Трамп, разработка подавила возможность запуска ракет по самолётам и вертолётам, вторгнувшимся в республику. По его словам, венесуэльские военные ничего не смогли сделать. Президент США назвал разработку «дискомбобулятор».
