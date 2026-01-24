Ричмонд
В США раскрыли подробности о «дискомбобуляторе», задействованном в Венесуэле

США могли применить «секретное оружие», похожее на мощную звуковую волну, при попытке похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет New York Post со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Источник: Life.ru

«В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — рассказал очевидец.

Как утверждает издание, воздействие так называемого «дискомбобулятора» сопровождалось кровотечением из носа, рвотой и резкой слабостью. Очевидец заявил, что упал и не смог подняться после применения оружия.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие использовали при захвате Мадуро секретное дезориентирующее оружие. Как отметил президент США Дональд Трамп, разработка подавила возможность запуска ракет по самолётам и вертолётам, вторгнувшимся в республику. По его словам, венесуэльские военные ничего не смогли сделать. Президент США назвал разработку «дискомбобулятор».

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

