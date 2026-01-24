Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова решительно осудила недавний теракт, совершённый киевским режимом в Херсонской области, сообщает МИД РФ.
Напомним, что в Херсонской области беспилотник ВСУ нанёс удар по машине скорой помощи Алешковской больницы. В результате атаки погибли все три медика, находившиеся в автомобиле.
Захарова подчеркнула, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданский медицинский транспорт. Она также отметила, что этот инцидент не только усугубляет конфликт, но и демонстрирует безответственное отношение к усилиям по мирному урегулированию, которые предпринимаются сейчас.
Представитель МИД России выразила соболезнования семьям погибших.
«Требуем от международных профильных структур дать объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям украинских неонацистов. Молчание и потакание подобным деяниям киевского режима недопустимы», — заявила Захарова.
Она добавила, что российские следственные и правоохранительные органы предпримут все необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей этого тяжкого преступления.