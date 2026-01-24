Ричмонд
Генерал, заставивший капитулировать ВСУ в «Азовстали», был на переговорах в ОАЭ

Переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби проходили с участием первого заместителя начальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Эксперты характеризуют Зорина как мощнейшего переговорщика. Он обладает значительным опытом, приобретённым в ходе работы по мирному урегулированию в Сирии. Военный корреспондент Александр Коц ранее отмечал, что именно Зорин входил в число тех, кто обеспечил капитуляцию двухтысячного гарнизона на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент России Владимир Путин 14 мая 2025 года официально утвердил персональный состав российской делегации для переговоров с Украиной. В этот список в качестве эксперта с российской стороны был включён и генерал-лейтенант Александр Зорин.

Напомним, что в столице ОАЭ завершились двухдневные трёхсторонние переговоры по украинскому кризису с участием делегаций России, Украины и США. Встреча, начавшаяся 23 января, была целиком посвящена комплексному обсуждению вопросов региональной безопасности, путей урегулирования конфликта и сопутствующих территориальных аспектов. Официальные заявления о конкретных результатах двухдневной работы на текущий момент не поступали. При этом представители американской стороны ранее охарактеризовали первый день диалога как продуктивный. По данным СМИ, в фокусе обсуждения находились проблемы обеспечения безопасности в регионе, включая ситуацию в Донбассе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

