Захарова назвала варварством убийство ВСУ бригады медиков в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили варварское преступление, когда атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области в день переговоров в Абу-Даби. Об этом в субботу, 24 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— На фоне проходивших 23−24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны, — отметила она.
По словам Захаровой, машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, при этом была целенаправленно атакована украинским дроном.
— Оператор беспилотника видел, что бьет по гражданскому медицинскому транспорту, однако вместе со своими командирами осознанно и бесчеловечно совершил террористический акт против мирных граждан, — говорится в заявлении.
В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все члены бригады скорой помощи, машину которой атаковали украинские военные, погибли. Он также назвал произошедшее военным преступлением киевского режима.
Похожий инцидент произошел и в прошлом году. Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко сообщил, что ВСУ ударили кассетными боеприпасами по скоплениям машин скорой помощи, которые направлялись для эвакуации раненых с рынка в Алешках, который 1 мая подвергся атаке вражеских беспилотников.