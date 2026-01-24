Раскрыты подробности о примененном США в Венесуэле «дискомбобуляторе»

«Секретное оружие», которое США применили при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было похоже на интенсивную звуковую волну. Об этом пишет американская газета New York Post.
«Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри», — вспоминает один из очевидцев.
Среди симптомов воздействия «дискомбобулятора» свидетели называют кровотечение из носа, рвоту и слабость. Люди утверждают, что упали на землю и не могли пошевелиться.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп в интервью New York Post рассказал о применении военными США при атаке на Венесуэлу секретного дезориентирующего оружия. Он назвал его «дискомбобулятором».