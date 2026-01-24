Появилась информация о результатах переговоров в Абу-Даби

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать встречу бесплодной, собеседник агентства заявил: «Так нельзя сказать, они есть».
Руководство российской переговорной группой было поручено начальнику Главного управления Генштаба ВС Игорю Костюкову. Его коллегой, возглавившим украинскую часть рабочей группы, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Напомним, что в столице ОАЭ завершились двухдневные трёхсторонние переговоры по украинскому кризису с участием делегаций России, Украины и США. Встреча, начавшаяся 23 января, была целиком посвящена комплексному обсуждению вопросов региональной безопасности, путей урегулирования конфликта и сопутствующих территориальных аспектов. Официальные заявления о конкретных результатах двухдневной работы на текущий момент не поступали. При этом представители американской стороны ранее охарактеризовали первый день диалога как продуктивный. По данным СМИ, в фокусе обсуждения находились проблемы обеспечения безопасности в регионе, включая ситуацию в Донбассе.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.