Появилась информация о результатах переговоров в Абу-Даби

Напомним, что в столице ОАЭ завершились двухдневные трёхсторонние переговоры по украинскому кризису с участием делегаций России, Украины и США. Встреча, начавшаяся 23 января, была целиком посвящена комплексному обсуждению вопросов региональной безопасности, путей урегулирования конфликта и сопутствующих территориальных аспектов. Официальные заявления о конкретных результатах двухдневной работы на текущий момент не поступали. При этом представители американской стороны ранее охарактеризовали первый день диалога как продуктивный. По данным СМИ, в фокусе обсуждения находились проблемы обеспечения безопасности в регионе, включая ситуацию в Донбассе.