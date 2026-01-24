Ричмонд
Рябков: Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания Анкориджа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская сторона на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже», — отметил замминистра.

При этом Рябков подчеркнул, что «погружаться в подробности происходящего контрпродуктивно».

«И было бы с моей стороны абсолютно безответственно», — добавил он.

23 января в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января встреча продолжилась. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Источник ТАСС сообщал, что буферные зоны и различные механизмы контроля фигурируют среди тем встречи, а вопрос территорий остается самым сложным.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.

