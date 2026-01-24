Axios: переговоры США, Украины и России продолжатся в Абу-Даби 1 февраля

Следующий раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией состоится 1 февраля в Абу-Даби. Об этом 24 января сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби», — написал журналист в социальной сети X, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Ранее переговоры по Украине в Абу-Даби завершились. На них были достигнуты некоторые результаты. Официальные итоги встречи будут озвучены уполномоченными лицами в столицах.
