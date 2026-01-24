Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: переговоры США, Украины и России продолжатся в Абу-Даби 1 февраля

Трехсторонние переговоры по Украине продолжатся через восемь дней.

Источник: Комсомольская правда

Следующий раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией состоится 1 февраля в Абу-Даби. Об этом 24 января сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби», — написал журналист в социальной сети X, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Ранее переговоры по Украине в Абу-Даби завершились. На них были достигнуты некоторые результаты. Официальные итоги встречи будут озвучены уполномоченными лицами в столицах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше