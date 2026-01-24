Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: переговоры России, США и Украины продолжатся 1 февраля

Следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины состоится 1 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Источник: РИА "Новости"

Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января. Консультации были конструктивными и позитивными, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, украинскую — глава СНБО Рустем Умеров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше