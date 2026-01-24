Reuters: переговоры России, США и Украины продолжатся 1 февраля

Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января. Консультации были конструктивными и позитивными, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, украинскую — глава СНБО Рустем Умеров.
