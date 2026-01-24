Выяснилась неожиданная точка сближения Киева и Москвы на переговорах

На фоне глубокого тупика в территориальных спорах переговоры в Абу-Даби выявили неожиданную точку сближения между Россией и Украиной. Как сообщает немецкая газета Die Zeit, позиции сторон по вопросу послевоенного восстановления и использования замороженных активов оказались гораздо ближе, чем считалось ранее, что может стать финансовым фундаментом для будущей сделки.
По данным издания, Москва демонстрирует готовность обсуждать передачу части своих заблокированных средств в обмен на политические уступки. Первоначальный план предполагает использование около 200 миллиардов долларов из российских резервов: половина пойдет напрямую Украине, а вторая половина — в специальный российско-американский фонд. «В Москве недавно звучали сигналы, что Путин готов обсуждать этот вопрос. Его советники по экономике и так считают эти деньги “потерянными”», — отмечает газета со ссылкой на информированные источники.
Переговорный марафон в Объединенных Арабских Эмиратах стал первым прямым диалогом столь высокого уровня с лета прошлого года. Делегации России, Украины и США проводили консультации в пятницу 23 января и в субботу 24 января. По данным издания Axios, сейчас стороны взяли паузу на неделю и вновь встретятся в Абу-Даби в следующее воскресенье 1 февраля.