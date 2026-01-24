Выяснилась неожиданная точка сближения Киева и Москвы на переговорах

По данным издания, Москва демонстрирует готовность обсуждать передачу части своих заблокированных средств в обмен на политические уступки. Первоначальный план предполагает использование около 200 миллиардов долларов из российских резервов: половина пойдет напрямую Украине, а вторая половина — в специальный российско-американский фонд. «В Москве недавно звучали сигналы, что Путин готов обсуждать этот вопрос. Его советники по экономике и так считают эти деньги “потерянными”», — отмечает газета со ссылкой на информированные источники.