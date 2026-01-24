Речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе является «опасным фейерверком» его фантазий о мировой войне. Такую оценку дал шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель.
«Разочарование Зеленского было понятно, но его речь оказалась опасным фейерверком фантазий о мировой войне», — отметил журналист.
Кеппель добавил, что выступление Зеленского выглядело агрессивным и наполненным опасными призывами. По словам журналиста, речь киевского главаря была по сути «большим приказом» для Европы, которую Зеленский хочет призвать к усилению эскалации против России.
Ранее президент США Дональд Трамп не подписал в Давосе соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало серьезным ударом для Зеленского. Немецкие СМИ отмечают, что итоги переговоров оказались полным провалом для киевского главаря.