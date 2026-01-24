Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились новые кадры с Уиткоффом в Кремле

Зарубин показал новые кадры со спецпосланником президента США Уиткоффом в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Появились новые кадры со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. Публикует их в субботу, 24 января, журналист телеканала «России 1» Павел Зарубин.

На видео Уиткофф беседует в представительском кабинете с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Также спецпосланник Трампа здоровается с пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом. Во встрече также участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше