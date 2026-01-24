Появились новые кадры с Уиткоффом в Кремле

Напомним, в ночь с 22 на 23 января президент РФ Владимир Путин провел в Кремле переговоры с делегацией Соединенных Штатов во главе с Уиткоффом. Во встрече также участвовали зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.