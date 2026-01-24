Абу-Даби ждет возвращения делегаций: названа дата новой встречи Киева и Москвы

Трёхсторонние консультации по мирному урегулированию между представителями России, Украины и США в Абу-Даби официально получили продолжение. Высокопоставленные делегации вернутся за стол переговоров ровно через неделю, чтобы закрепить достигнутый прогресс и обсудить финальные параметры соглашения.
Политический обозреватель портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию от высокопоставленного официального представителя США, сообщил на своей странице в социальной сети X, что «трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через восемь дней) в Абу-Даби».
Журналист также отметил заметную смену риторики участников диалога. По его данным, украинские официальные лица уже характеризуют прошедший раунд встреч как «конструктивный» и «позитивный».
Первый этап переговоров в Эмиратах завершился 24 января 2026 года. По информации агентства ТАСС, камнем преткновения остаётся вопрос вывода украинских войск из Донбасса, в то время как немецкое издание Die Zeit указывает на наметившееся сближение позиций по использованию замороженных российских активов для восстановления страны.