Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби

МИД ОАЭ подчеркнул, что прошедшие в Абу-Даби переговоры были «беспрецедентными». Они прошли в «конструктивной и позитивной» атмосфере.

Все новости РБК
Источник: РБК

В ходе переговоров в Абу-Даби российские и украинские делегации контактировали напрямую, сообщили РБК в МИД ОАЭ.

Саммит в ОАЭ дипломаты назвали беспрецедентным. «Переговоры проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие между российскими и украинскими представителями по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Эмиратов подчеркнуло, что привержено поддержке диалога между Россией и Украиной.

«Проведение ОАЭ этих переговоров отражает их последовательный подход к содействию диалогу и деэскалации, основанный на их предыдущей роли в проведении нескольких раундов российско-украинских переговоров, которые завершились примерно 17 успешными операциями по обмену военнопленными. ОАЭ подходят к дипломатии с четким убеждением: конфликты невозможно разрешить без диалога, а прогресс достигается посредством постоянного взаимодействия. Мы будем и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира во всех кризисных ситуациях», — заявили в МИДе арабской страны.

Переговоры между США, Россией и Украиной шли с 23 по 24 января в закрытом режиме, без представителей прессы. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос. Как сообщал ТАСС, дискуссии также касались гарантий безопасности и других аспектов, однако, по данным Reuters, в первый день признаков сближения позиций не наблюдалось.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше