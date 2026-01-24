ОАЭ раскрыли, как прошли переговоры по Украине в Абу-Даби

В ходе переговоров в Абу-Даби российские и украинские делегации контактировали напрямую, сообщили РБК в МИД ОАЭ.
Саммит в ОАЭ дипломаты назвали беспрецедентным. «Переговоры проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямое взаимодействие между российскими и украинскими представителями по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения», — говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство Эмиратов подчеркнуло, что привержено поддержке диалога между Россией и Украиной.
«Проведение ОАЭ этих переговоров отражает их последовательный подход к содействию диалогу и деэскалации, основанный на их предыдущей роли в проведении нескольких раундов российско-украинских переговоров, которые завершились примерно 17 успешными операциями по обмену военнопленными. ОАЭ подходят к дипломатии с четким убеждением: конфликты невозможно разрешить без диалога, а прогресс достигается посредством постоянного взаимодействия. Мы будем и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира во всех кризисных ситуациях», — заявили в МИДе арабской страны.
Переговоры между США, Россией и Украиной шли с 23 по 24 января в закрытом режиме, без представителей прессы. Основной и наиболее сложной темой стал территориальный вопрос. Как сообщал ТАСС, дискуссии также касались гарантий безопасности и других аспектов, однако, по данным Reuters, в первый день признаков сближения позиций не наблюдалось.