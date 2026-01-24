Ричмонд
Белый дом ответил критикам фотографии Трампа с пингвином в Гренландии

Официальный аккаунт Белого дома после публикации в соцсетях фотографии Дональда Трампа с пингвином в Гренландии заявил, что этой птице безразлична критика со стороны пользователей.

Официальный аккаунт Белого дома после публикации в соцсетях фотографии американского лидера Дональда Трампа с пингвином в Гренландии заявил, что этой птице безразлична критика со стороны пользователей.

«Пингвину все равно на мнение тех, кто не может понять», — говорится в публикации Белого дома.

Напомним, Белый дом разместил фотографию Дональда Трампа, прогуливающегося по снежному ландшафту Гренландии вместе с пингвином, который держит флаг Соединенных Штатов.

При этом китайское агентство «Синьхуа» высмеяло опубликованную картинку с Трампом и пингвином, напомнив, что пингвины обитают только в Южном полушарии.

