Белый дом ответил критикам фотографии Трампа с пингвином в Гренландии

Официальный аккаунт Белого дома после публикации в соцсетях фотографии американского лидера Дональда Трампа с пингвином в Гренландии заявил, что этой птице безразлична критика со стороны пользователей.
«Пингвину все равно на мнение тех, кто не может понять», — говорится в публикации Белого дома.
Напомним, Белый дом разместил фотографию Дональда Трампа, прогуливающегося по снежному ландшафту Гренландии вместе с пингвином, который держит флаг Соединенных Штатов.
При этом китайское агентство «Синьхуа» высмеяло опубликованную картинку с Трампом и пингвином, напомнив, что пингвины обитают только в Южном полушарии.