Рябков: США не выполнили обещание отпустить россиян из экипажа «Маринеры»

США до сих пор не исполнили обещание отпустить россиян, находящихся в составе экипажа судна «Маринера». Об этом 24 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера “Маринера”, — отметил российский дипломат.
Рябков подчеркнул, что ситуация вызывает серьезное беспокойство и Россия продолжит добиваться их освобождения через дипломатические каналы.
