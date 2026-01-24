Ричмонд
Рябков: США не выполнили обещание отпустить россиян из экипажа «Маринеры»

Россия требует от США выполнения обещания об освобождении россиян с танкера «Маринера».

Источник: Комсомольская правда

США до сих пор не исполнили обещание отпустить россиян, находящихся в составе экипажа судна «Маринера». Об этом 24 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера “Маринера”, — отметил российский дипломат.

Рябков подчеркнул, что ситуация вызывает серьезное беспокойство и Россия продолжит добиваться их освобождения через дипломатические каналы.

