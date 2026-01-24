«Это неуместно»: Президент Румынии выступил против референдума об объединении с Молдавией

«Это неуместно, пока нет [такой] воли Республики Молдова», — заявил румынский лидер журналистам в городе Фокшань, где участвовал в торжествах по случаю Дня объединения.
Напомним, что ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности лично проголосовать за объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. Она пояснила, что в современных условиях небольшой стране становится всё сложнее сохранять суверенитет и демократический строй. Она полагает, что нынешние глобальные вызовы создают серьёзную угрозу для существования республики как независимого образования.
