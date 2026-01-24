Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это неуместно»: Президент Румынии выступил против референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан высказался против проведения референдума о возможном объединении с Молдавией. По его словам, такая инициатива преждевременна, поскольку отсутствует соответствующее желание со стороны Кишинёва. Он подчеркнул, что Румыния уважает выбор граждан Молдавии и поддерживает их стремление к вступлению в Евросоюз. Решение об объединении, как отметил президент, находится исключительно в компетенции молдавского народа.

Источник: Life.ru

«Это неуместно, пока нет [такой] воли Республики Молдова», — заявил румынский лидер журналистам в городе Фокшань, где участвовал в торжествах по случаю Дня объединения.

Напомним, что ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности лично проголосовать за объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. Она пояснила, что в современных условиях небольшой стране становится всё сложнее сохранять суверенитет и демократический строй. Она полагает, что нынешние глобальные вызовы создают серьёзную угрозу для существования республики как независимого образования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше