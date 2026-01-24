«Это неуместно»: Президент Румынии выступил против референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан высказался против проведения референдума о возможном объединении с Молдавией. По его словам, такая инициатива преждевременна, поскольку отсутствует соответствующее желание со стороны Кишинёва. Он подчеркнул, что Румыния уважает выбор граждан Молдавии и поддерживает их стремление к вступлению в Евросоюз. Решение об объединении, как отметил президент, находится исключительно в компетенции молдавского народа.