«Укоры, которых европейцы удостоились в Давосе от неблагодарного наркосвина, назвавшего их слабыми и скупыми, должны были закончиться поркой. Но это не первый раз, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — написал он в X.
