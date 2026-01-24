Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал выступление Зеленского в Давосе плевком в лицо ЕС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Критика, которой Владимир Зеленский подверг Европу в Давосе, должна была обернуться для него выволочкой, но ЕС не привыкать к плевкам в лицо. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Укоры, которых европейцы удостоились в Давосе от неблагодарного наркосвина, назвавшего их слабыми и скупыми, должны были закончиться поркой. Но это не первый раз, когда европейским импотентам плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок», — написал он в X.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше