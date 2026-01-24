Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Трамп сообщил о выгрузке всей нефти с захваченных танкеров Венесуэлы

США забрали себе всю нефть с захваченных ранее танкеров, покинувших Венесуэлу без разрешения американских властей. Об этом 24 января заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть», — сказал он в интервью газете New York Post (NYP).

Трамп добавил, что нефть из Венесуэлы находится на американских нефтеперерабатывающих заводах.

«Часть нефти достанется Венесуэле, а часть — нам. Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», — отметил Трамп.

Ранее, 9 января, агентство Bloomberg сообщило, что Трамп рассматривает Венесуэлу как долгосрочный нефтяной актив. Как отмечают аналитики, сланцевая добыча в США, обеспечившая стране статус крупнейшего производителя в мире, приближается к пределу роста, тогда как мировой спрос на нефть продолжает обновлять рекорды.

