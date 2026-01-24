«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев смачно высказался об истерике Зеленского в Давосе

«Выговор неблагодарной наркосвиньи в Давосе, назвавшей европейцев слабыми и скупыми, должна была закончиться поркой. Но нет, европейским импотентам не впервой получать плевки прямо в лицо. Раньше от американских хозяев, а теперь и от своего отсталого пасынка», — написал Медведев в соцсети Х.
Ранее во Франции выступление Зеленского в Давосе назвали истерикой. Там указали, что глава киевского режима в прямом эфире начал оскорблять окружающих, в том числе европейцев, которые на протяжении лет поставляли Украине оружие и выделяли миллиарды евро помощи.
Напомним, речь Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвала критику западных политиков. Он публично усомнился в военных возможностях Европы, с иронией прокомментировав отправку 40 солдат в Гренландию. Зеленский также подчеркнул, что такие шаги не выглядят серьёзным сигналом безопасности и поставил под сомнение эффективность европейской помощи.
