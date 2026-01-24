Ричмонд
«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев смачно высказался об истерике Зеленского в Давосе

Критика Европы со стороны Владимира Зеленского в Давосе, по логике, должна была повлечь за собой серьёзную реакцию, однако ЕС уже привык к подобным «плевкам». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Выговор неблагодарной наркосвиньи в Давосе, назвавшей европейцев слабыми и скупыми, должна была закончиться поркой. Но нет, европейским импотентам не впервой получать плевки прямо в лицо. Раньше от американских хозяев, а теперь и от своего отсталого пасынка», — написал Медведев в соцсети Х.

Ранее во Франции выступление Зеленского в Давосе назвали истерикой. Там указали, что глава киевского режима в прямом эфире начал оскорблять окружающих, в том числе европейцев, которые на протяжении лет поставляли Украине оружие и выделяли миллиарды евро помощи.

Напомним, речь Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвала критику западных политиков. Он публично усомнился в военных возможностях Европы, с иронией прокомментировав отправку 40 солдат в Гренландию. Зеленский также подчеркнул, что такие шаги не выглядят серьёзным сигналом безопасности и поставил под сомнение эффективность европейской помощи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

