«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев смачно высказался об истерике Зеленского в Давосе

Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире

Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.