Кнутов: оружие Трампа «Дискомбобулятор» может быть связано с гравитацией

Заявление президента США Дональда Трампа о новейшем оружии «Дискомбобулятор», которое использовали в Венесуэле для захвата лидера страны Николаса Мадуро, вызвало множество вопросов. В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов предположил, какая технология лежит в основе «Дискомбобулятора».
«Трамп еще когда первый раз стал президентом, говорил, что у США есть супероружие. Тогда все решили, что это гиперзвук. Потом выяснилось, что у американцев гиперзвука нет, и про это все забыли. Во время второго срока он опять сказал про супероружие США, и опять не стал расшифровывать. Но директор управления Белого дома по науке и технологической политике Майкл Крациос сказал, что США могут управлять пространством и временем. По его словам, у Соединенных Штатов появилась технология, которая позволяет предметы делать легче, перемещать быстро их в любую точку Земли. С учетом этого заявления, складывается ощущение, что это секретное оружие связано с управлением гравитацией», — сказал он.
При этом Кнутов уточнил, что если рассматривать возможность использования гравитации, то возникает ряд вопросов.
«Гравитационные волны открыли в последние год-два. Они создаются гигантскими объектами типа огромного спутника. То есть, с теми представлениями о гравитации, которые у нас есть, неправильно было бы говорить о генераторе гравитационных волн. Но здесь следует допустить, что многие вещи мы можем просто не знать. Поэтому сейчас мы можем только предполагать, какое устройство скрывается за названием “Дискомбобулятор”», — объяснил военный эксперт.
