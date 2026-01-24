Кнутов: оружие Трампа «Дискомбобулятор» может быть связано с гравитацией

«Трамп еще когда первый раз стал президентом, говорил, что у США есть супероружие. Тогда все решили, что это гиперзвук. Потом выяснилось, что у американцев гиперзвука нет, и про это все забыли. Во время второго срока он опять сказал про супероружие США, и опять не стал расшифровывать. Но директор управления Белого дома по науке и технологической политике Майкл Крациос сказал, что США могут управлять пространством и временем. По его словам, у Соединенных Штатов появилась технология, которая позволяет предметы делать легче, перемещать быстро их в любую точку Земли. С учетом этого заявления, складывается ощущение, что это секретное оружие связано с управлением гравитацией», — сказал он.