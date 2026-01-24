Появилось новое видео с Уиткоффом в Кремле

Напомним, что в Кремле 23 января прошли продолжительные переговоры Путина с Уиткоффом. С американской стороны в переговорах также участвовали предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Сама встреча в Кремле, как уточняется, продолжалась более трёх с половиной часов.