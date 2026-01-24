Ричмонд
Появилось новое видео с Уиткоффом в Кремле

Появились новые видеокадры с участием специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, сделанные в Кремле, где на днях состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Материал был опубликован журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Источник: Life.ru

Новые кадры с Уиткоффом в Кремле. Видео © Telegram /ЗАРУБИН.

На записи запечатлено, как Уиткофф, находясь в одном из представительских кабинетов, обменивается рукопожатием с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Кроме того, специальный посланник США в течение нескольких минут побеседовал со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Их разговор, как отмечается, прошёл «на ногах».

Напомним, что в Кремле 23 января прошли продолжительные переговоры Путина с Уиткоффом. С американской стороны в переговорах также участвовали предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Сама встреча в Кремле, как уточняется, продолжалась более трёх с половиной часов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

