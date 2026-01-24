«Импотентам плюют в лицо»: Медведев описал унижение Европы Зеленским

На своей странице в социальной сети X Медведев охарактеризовал ситуацию как закономерный итог политики уступок. «Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», — констатировал он. По словам политика, европейские лидеры фактически утратили право на самостоятельный голос в мировой политике.