Критика Европы со стороны Владимира Зеленского должна была закончиться поркой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой», — написал политик в социальной сети X.
Медведев отметил, что это не первый случай, «когда импотентам из ЕС плюют в лицо». Зампред Совбеза РФ уточнил, что сначала США, а теперь и Украина. Политик добавил, что «отсталый пасынок» демонстрирует пренебрежение к Европейскому Союзу.
Напомним, что саммит в Давосе стал ударом для Зеленского. Немецкие СМИ подчеркивают, что отказ президента США Дональда Трампа в подписании гарантий безопасности для Украины обернулся для киевского главаря провалом. После этого Зеленский набросился с горькими и саркастичными речами на европейцев.