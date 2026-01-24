«Безвозвратные потери»: Кадыров показал видео разгрома ВСУ под Константиновкой в ДНР

Кадыров рассказал об ударе по активности ВСУ в Константиновке. Видео © Telegram/ Kadyrov_95.
«Разведка подразделения зафиксировала активность боевиков ВСУ на одном из участков. После подтверждения целей их участь была решена… В результате мощных, точечных и слаженных попаданий враг понёс безвозвратные потери», — написал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что ключевая задача российских бойцов — своевременно выявлять перемещение противника. После этого, по его словам, ВСУ не спасают «ни броня натовской техники, ни различные укрытия».
Недавно Life.ru рассказывал, что в результате удара «Града» Армия России уничтожила 20 солдат ВСУ в районе Константиновки. Кроме того, были выведены из строя три единицы техники. Скопление было обнаружено в ходе разведки с дрона.
