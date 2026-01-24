— Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок, — написал Медведев в социальной сети Х.