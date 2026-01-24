Ричмонд
«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев ответил на слова Зеленского про Европу

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко прокомментировал критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы. Он заявил, что это не впервые, когда европейских лидеров унижают — сначала это делают «хозяева из США», а затем «отсталый пасынок» с Украины.

— Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок, — написал Медведев в социальной сети Х.

22 января Зеленский в ходе выступления в Давосе обвинил европейские страны в слабости и нерешительности в вопросе Гренландии и в очередной раз призвал европейцев включить Украину в состав Североатлантического альянса. В своей речи он обратил внимание на готовность Европы отправить незначительное количество солдат в Гренландию на фоне притязаний Соединенных Штатов на остров.

Ранее Медведев сравнил борьбу председателя партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и Зеленского со схваткой свиней за доступ к корыту.

